Житель Губкина порезал сожительницу из-за лотерейного билета

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-12T14:40:51+03:00

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О женщине, которая поступила в больницу с ранениями брюшной полости, в полицию Губкина сообщили медики. Как выяснилось, ее ударил сожитель, с которым у нее возник конфликт из-за лотерейного билета.

В ходе розыскных мероприятий был задержан 54-летний мужчина, ранее судимый. Между ним и его 42-летней подругой возникла ссора. Как он объяснил полицейским, женщина ни за что не хотела, чтобы он проверил лотерейный билет, хотя розыгрыш состоялся два дня назад. И после словесной перепалки мужчина схватил нож и нанес удары сожительнице.

Губкинская полиция возбудила уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Согласно этой статье, мужчина может получить до 10 лет лишения свободы.