2019-01-12T11:54:06+03:00
Общество

В Белгороде с балкона 5-го этажа выпал ребенок

Мальчик кричал, что боится оставаться один
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде с окна 5-го этажа выпал ребенок. Фото сообщества "АвтоБелгород".В Белгороде с окна 5-го этажа выпал ребенок. Фото сообщества "АвтоБелгород".
Изменить размер текста:

На улице Есенина в Белгороде едва не разыгралась трагедия. Как сообщили в соцсетях, 5-летний мальчик сначала кричал, что боится оставаться дома один, а затем шагнул вниз с балкона 5-го этажа.

Очевидцы сообщили, что ребенка поймал Сергей Кендюхов и еще один мужчина, которые оказались неподалеку и успели подставить руки. Сергей упал вместе с ребенком в сугроб, но оба остались живы.

Как выяснилось, отец мальчика включил ему мультики и пошел переставлять машину, а мать вышла в магазин. На место происшествия выехали спасатели, полиция и врачи. Малыша госпитализировали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Губкина порезал сожительницу из-за лотерейного билета
Белгородский фестиваль вареников вошел в топ-5 самых интересных событий на Старый Новый год
На дорогах Белгородского региона по-прежнему скользко, видимость из-за тумана низкая
Самолет Москва-Белгород развернулся в воздухе через несколько минут после взлета
Полицейские Белгорода, расследуя кражу из супермаркета, раскрыли еще одну
Белгород засыпало, но на очистке дворов и улиц продолжают работать 174 единицы техники
19-летняя жительница Белгородской области выжила после столкновения микроавтобуса и ВАЗа
Белгородка обокрала свою подругу, польстившись на серьги и кулон
Судебные приставы Белгородской области взыскали 50 тысяч с виновного в наезде на пешехода
Откуда на полях Старого Оскола появился немецкий танк
Во время праздников в Белгородском регионе забраковали 65 килограммов красной икры
У белгородских потребителей за прошлый год спрос на электроэнергию вырос на 6%
Белгородским школьникам могут запретить приносить еду из дома
Банк «Открытие» запустил второй сезон программы #яделаюбизнес
За минувшие сутки в Белгородской области сгорело 3 жилых дома
В Белгороде пройдет VI фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»
Белгородцев приглашают на Второй фестиваль вареников
Под угрозой более сурового наказания белгородец оплатил штраф