В Белгороде с балкона 5-го этажа выпал ребенок
Мальчик кричал, что боится оставаться один
В Белгороде с окна 5-го этажа выпал ребенок. Фото сообщества "АвтоБелгород".
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На улице Есенина в Белгороде едва не разыгралась трагедия. Как сообщили в соцсетях, 5-летний мальчик сначала кричал, что боится оставаться дома один, а затем шагнул вниз с балкона 5-го этажа.
Очевидцы сообщили, что ребенка поймал Сергей Кендюхов и еще один мужчина, которые оказались неподалеку и успели подставить руки. Сергей упал вместе с ребенком в сугроб, но оба остались живы.
Как выяснилось, отец мальчика включил ему мультики и пошел переставлять машину, а мать вышла в магазин. На место происшествия выехали спасатели, полиция и врачи. Малыша госпитализировали.