2019-01-11T18:15:23+03:00
Общество

Белгородский фестиваль вареников вошел в топ-5 самых интересных событий на Старый Новый год

Специалисты составляли рейтинг по результатам анализа уникальности январских праздничных мероприятий
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский фестиваль вареников вошел в топ-5 самых интересных событий на Старый Новый год.Белгородский фестиваль вареников вошел в топ-5 самых интересных событий на Старый Новый год.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Согласно данным, которые представило аналитическое агентство «ТурСтат», в "староновогодние" выходные 12 и 13 января туристы лучше всего проведут время в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Белгороде и Рязани.

В топ-5 событийных путешествий на Старый Новый год-2019 вошли такие события: закрытие уличного фестиваля "Путешествие в Рождество" (Москва); Новогодний фестиваль джаза (Санкт-Петербург); музыкальный фестиваль "Старый Новый Рок" (Екатеринбург); Фестиваль вареников в Белгороде и фестиваль "Рязанский валенок" (Рязань).

Рейтинг был составлен по результатам анализа уникальности и популярности январских праздников и фестивалей.

Гостям Белгорода и, конечно, его жителям, просто необходимо воспользоваться шансом и самим оценить мероприятие, которое попало в столь престижный рейтин.

Напомним, что второй Фестиваль вареников пройдет 12 и 13 января на Соборной площади. В программе белгородского фестиваля вареников - дегустация вареников, интерактивные точки с избами с печью и старинным убранством, русские народные песни, частушки, колядки, стихи в исполнении творческих коллективов Белгорода. А также конкурс предприятий общественного питания на самый вкусный вареник, самый креативный вареник и вареник с изюминкой, иммерсивный спектакль "Белые сны" уличного театра "Беспредел" из Санкт-Петербурга, а также конкурсы и розыгрыши.

Со Старым Новым годом, белгородцы!

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