СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-11T15:32:09+03:00

Самолет Москва-Белгород развернулся в воздухе через несколько минут после взлета. Фото: "КП" Архив

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Самолет авиакомпании «Руслайн», который сегодня должен был вылететь в 9.45, вылетел из Москвы в Белгород с опозданием в 10.07. При этом он вынужден был развернуться в воздухе и вернуться в аэропорт, так как в салоне сработала аварийная сигнализация. В салоне на тот момент находилось 47 пассажиров, никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что после того, как лайнер в 11.10 приземлился в аэропорту Внуково, с нему подъехала пожарная и аварийная службы и в салон зашли представители полиции.

В пресс-службе авиакомпании «Руслайн» сообщили, что самолет вернулся из-за проблем с незакрытой дверью: «Самолёт по направлению Москва – Белгород (рейс 7R-163) вылетел из аэропорта Внуково в 10:07. В воздухе ложно сработала сигнализация пассажирской двери. В целях соблюдения безопасности полёта экипаж самолёта принял решение о возвращении в аэропорт Внуково. Посадка прошла в штатном режиме. Сейчас самолёт проверяется техническими специалистами, по итогам будет допущен к полётам. Компания «Руслайн» оперативно произвела замену воздушного судна, новый рейс 7R-163 D в Белгород запланирован на 14:00. В аэропорту Внуково пассажирам рейса оказываются услуги согласно ФАП-82».

На сайте Белгородского аэропорта сообщается, что рейс совершил посадку в 15.23..

Отметим, что этот же самолет сегодня, 11 января, уже совершил рейс из Белгорода в Москву, вылетев в 6.32.