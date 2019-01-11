2019-01-11T17:50:10+03:00
Общество

На дорогах Белгородского региона по-прежнему скользко, видимость из-за тумана низкая

Автомобилистам без особой необходимости не советуют выезжать на личном транспорте
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

12 января по прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона сохранится облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Некоторые районы области накроет туман. Водителям не рекомендуют без особой необходимости выезжать на личном транспорте.

Синоптики прогнозируют на дорогах региона гололедицу. Ветер западной четверти. Ночью 5-10 м/с, днем 7-12, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 8-13º мороза, при прояснениях до 17º мороза, днем 5-10º мороза.

Спасатели рекомендует водителям парковать автомобили в гаражах или на закрытых стоянках. В условиях ухудшения видимости строго соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам следует быть внимательными при передвижении по тротуару во время гололеда, чтобы не получить травму, а также аккуратно переходить дорогу. И ни в коем случае не перебегать перед движущимися автомобилями! Когда шины попадают на лед, их сцепление с дорогой сразу снижается в 4-5 раз, что в свою очередь в несколько раз увеличивает тормозной путь транспортных средств. А это значит, что быстрая остановка автомобиля просто невозможна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородский фестиваль вареников вошел в топ-5 самых интересных событий на Старый Новый год
Самолет Москва-Белгород развернулся в воздухе через несколько минут после взлета
Полицейские Белгорода, расследуя кражу из супермаркета, раскрыли еще одну
Белгород засыпало, но на очистке дворов и улиц продолжают работать 174 единицы техники
19-летняя жительница Белгородской области выжила после столкновения микроавтобуса и ВАЗа
Белгородка обокрала свою подругу, польстившись на серьги и кулон
Судебные приставы Белгородской области взыскали 50 тысяч с виновного в наезде на пешехода
Откуда на полях Старого Оскола появился немецкий танк
Во время праздников в Белгородском регионе забраковали 65 килограммов красной икры
У белгородских потребителей за прошлый год спрос на электроэнергию вырос на 6%
Белгородским школьникам могут запретить приносить еду из дома
Банк «Открытие» запустил второй сезон программы #яделаюбизнес
За минувшие сутки в Белгородской области сгорело 3 жилых дома
В Белгороде пройдет VI фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»
Белгородцев приглашают на Второй фестиваль вареников
Под угрозой более сурового наказания белгородец оплатил штраф