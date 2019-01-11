На дорогах Белгородского региона по-прежнему скользко, видимость из-за тумана низкая

11 Янв. 16:24 2019-01-11T17:50:10+03:00

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12 января по прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона сохранится облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Некоторые районы области накроет туман. Водителям не рекомендуют без особой необходимости выезжать на личном транспорте.

Синоптики прогнозируют на дорогах региона гололедицу. Ветер западной четверти. Ночью 5-10 м/с, днем 7-12, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 8-13º мороза, при прояснениях до 17º мороза, днем 5-10º мороза.

Спасатели рекомендует водителям парковать автомобили в гаражах или на закрытых стоянках. В условиях ухудшения видимости строго соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам следует быть внимательными при передвижении по тротуару во время гололеда, чтобы не получить травму, а также аккуратно переходить дорогу. И ни в коем случае не перебегать перед движущимися автомобилями! Когда шины попадают на лед, их сцепление с дорогой сразу снижается в 4-5 раз, что в свою очередь в несколько раз увеличивает тормозной путь транспортных средств. А это значит, что быстрая остановка автомобиля просто невозможна.