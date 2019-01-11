2019-01-11T14:38:13+03:00
Общество

Полицейские Белгорода, расследуя кражу из супермаркета, раскрыли еще одну

Задержана 37-летняя ранее неоднократно судимая белгородка
Ирина ТАРАСОВА
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Полицейские Белгорода, расследуя кражу из супермаркета, раскрыли еще одну.Полицейские Белгорода, расследуя кражу из супермаркета, раскрыли еще одну.Фото: "КП" Архив
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Две кражи в ходе расследования раскрыли полицейские после того, как в отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратились сотрудники супермаркета. Они сообщили, что в ходе инвентаризации выявили недостачу на сумму более 7000 рублей. Проверяя факты, участковый уполномоченный задержал подозреваемую в краже 37-летнюю ранее неоднократно судимую за аналогичные преступления местную жительницу. И выяснил, что женщина причастна к еще одной краже.

В первом случае злоумышленница под видом покупателя зашла в магазин, и некоторое время разглядывала товар на полках. А когда продавцы отвлеклись, она украла со стеллажей молочные продукты, бытовую химию, средства для ухода за телом, спрятала их под верхнюю одежду и покинула торговый зал.

Во втором случае злоумышленница аналогичным способом похитила из продуктового магазина колбасные изделия и сыр на сумму около 6000 рублей. Похищенное белгородка сбыла, а вырученные деньги потратила.

По этим фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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