СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-11T13:57:00+03:00

Белгород засыпало, но на очистке дворов и улиц продолжают работать 174 единицы техники. Фото: "КП" Архив

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Белгород за несколько снежных дней буквально засыпало снегом. Но городские коммунальщики, заверяют в пресс-службе администрации, продолжают работать в усиленном режиме. Сегодня, 11 января, убирать улично-дорожную сеть областного центра вышло 119 единиц техники и 246 рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Ночью городские дороги очищали 55 спецмашин.

Под особым вниманием коммунальщиков находятся городские и объездные дороги, подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, территории возле объектов социальной сферы. За последние сутки из города вывезено 1123 кубометров снега.

Помогают в уборке снега и управляющие компании. На уборке городаа они задействовали 55 единиц техники, 775 дворников и рабочих. К этой работе присоединились также различные предприятия и организации города, сотрудники которых убирают прилегающую территорию.

Тем временем Белгородский гидрометеоцентр сообщает, сегодня днем в Белгороде ожидается небольшой снег, температура воздуха составит 1-3 градуса мороза, скорость северо-восточного ветра - 4-9 м/с.

Администрация города Белгорода просит владельцев машин не оставлять транспорт на улично-дорожной сети, особенно в районе остановок общественного транспорта. Это существенно осложняет работу крупногабаритной техники и препятствует качественной уборке дорог.