2019-01-11T12:24:11+03:00
Общество

19-летняя жительница Белгородской области выжила после столкновения микроавтобуса и ВАЗа

Две пассажирки легкового автомобиля погибли на месте
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-службы УМВД России.Фото: пресс-службы УМВД России.
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Столкновение микроавтобуса Volkswagen Crafter, которым управлял житель Белгородской области, с легковым автомобилем ВАЗ-2104 произошло 10 января в 17.45 в Семилукском районе Воронежской области на 209-м км автодороги Курск — Воронеж. В результате ДТП две пассажирки ВАЗа погибли, 19-летняя пассажирка микроавтобуса, жительница Белгородской области, госпитализирована. Также в больницу попал и водитель легкового автомобиля.

Как выяснилось, 66-летний житель Семилукского района ехал со стороны Воронежа в сторону Курска. Он не сумел справиться с управлением, и его вынесло на полосу встречного движения прямо под колеса микроавтобуса «Фольксваген Крафт». За рулем «Фольксвагена», который ехал по маршруту Губкин-Воронеж, находился 53-летний житель Белгородской области.

Погибшие пассажирки – женщины 43 и 48 лет, жительницы Семилукского района, скончались до приезда скорой. Полиция начала проверку, чтобы выяснить все причины аварии.

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