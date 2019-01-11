2019-01-11T10:31:47+03:00
Общество

Белгородка обокрала свою подругу, польстившись на серьги и кулон

За кражу золотых украшений она может сесть на 5 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородка обокрала свою подругу, польстившись на серьги и кулон.Белгородка обокрала свою подругу, польстившись на серьги и кулон.Фото: "КП" Архив
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Молодая жительница Белгородского района, которая похитила золотые серьги и кулон у своей знакомой, может получить 5 лет лишения свободы за свой поступок. О пропаже украшений 31-летняя потерпевшая сообщила в УМВД России по городу Белгороду после того, как заподозрила в краже. свою знакомую, которая недавно приходила к ней в гости.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «сотрудники уголовного розыска задержали девушку. Она действительно гостила у приятельницы в Белгороде, а в то время, когда хозяйка квартиры ушла в магазин, вытащила из шкатулки с украшениями, лежавшей на тумбочке, золотые серьги и кулон. Злоумышленница сказала, что кулон потеряла, серьги продала, а вырученные деньги потратила. Она нанесла потерпевшей ущерб примерно на 14 000 рублей».

В отношении 21-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело. За кражу, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину, ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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