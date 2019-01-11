СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-11T09:20:31+03:00

Судебные приставы Яковлевского района взыскали 50 тысяч с виновного в наезде на пешехода. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Яковлевского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области взыскали 50 тысяч рублей морального вреда с осужденного гражданина. Он виновен в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Несмотря на то, что суд признал гражданина, наехавшего на пешехода, виновным, долг в установленный законом срок был не оплачен. И судебным приставам пришлось принять меры принудительного исполнения: были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении автотранспорта должника, а также ограничении права на выезд за пределы страны. Кроме этого, должник ежемесячно самостоятельно выплачивал денежные средства пострадавшему под контролем судебного пристава.

В настоящее время моральный вред взыскан в полном объеме.