2019-01-11T09:20:31+03:00
Общество

Судебные приставы Яковлевского района взыскали 50 тысяч с виновного в наезде на пешехода

Моральный вред возмещен в полном объеме
Ирина ТАРАСОВА
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Судебные приставы Яковлевского района взыскали 50 тысяч с виновного в наезде на пешехода.Судебные приставы Яковлевского района взыскали 50 тысяч с виновного в наезде на пешехода.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы Яковлевского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области взыскали 50 тысяч рублей морального вреда с осужденного гражданина. Он виновен в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Несмотря на то, что суд признал гражданина, наехавшего на пешехода, виновным, долг в установленный законом срок был не оплачен. И судебным приставам пришлось принять меры принудительного исполнения: были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении автотранспорта должника, а также ограничении права на выезд за пределы страны. Кроме этого, должник ежемесячно самостоятельно выплачивал денежные средства пострадавшему под контролем судебного пристава.

В настоящее время моральный вред взыскан в полном объеме.

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