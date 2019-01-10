Откуда на полях Старого Оскола появился немецкий танк

10 Янв. 2019 2019-01-10T20:55:10+03:00

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Появление в селе Архангельское Старооскольского городского округа немецкого танка, предположительно «Панцера 3», засняли на видео и выложили в сеть Интернет в сообществе «Публичный Старый Оскол». На одном ролике трое мужчин разъезжают на боевой машине по снежному полю. На другом – стреляют. Сразу же посыпались различные версии, откуда взялся немецкий танк, самые популярные из них – «нашли поисковики» и «снимают фильм».

Но как объяснили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, танк обкатывали активисты местного военно-патриотического клуба. Макет танка был собран его участниками. Чтобы создать машину, активисты приобрели вездеход и доработали его. Техника клуба участвует в парадах. И в этот раз танк будет участвовать в мероприятиях, которые пройдут в честь освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.