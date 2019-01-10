В дни праздников в Белгородском регионе забраковали 65 килограмм красной икры

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:56:51+03:00

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Особый контроль в праздничные дни Управление Роспотребнадзора по Белгородской области уделяло местам реализации икры ценных пород рыб. Внимание специалистов ведомства, а также УМВД России по Белгородской области было сосредоточено на хозяйствующих субъектах, осуществляющих реализацию икры, в том числе в местах несанкционированной (уличной) торговли. По фактам проверки забраковано 65 килограмм икры.

Всего в эти дни проведено145 проверок предприятий, реализующих икру ценных пород рыб. Из них 25 объектов уличной торговли, 6 с лабораторными исследованиями продукции.

При проверке на 6 объектах выявлены следующие нарушения: реализация икры без маркировки от производителя и отсутствия условий для расфасовки икры. По фактам нарушения были составлены протоколы об административном правонарушении. Из-за отсутствия маркировки забраковано 6 партий продукции (65 килограмм).

Но и после окончания праздников мероприятия в отношении уличной торговли продолжатся, ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Белгородской области и УМВД России по Белгородской области.