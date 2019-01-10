Белгородским школьникам могут запретить приносить еду из дома

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:16:28+03:00

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В связи с тем, что Роспотребнадзор и главный государственный санитарный врач России разработали проект документа об утверждении санитарно-эпидемиологические требований к организации питания детей, учащиеся, в том числе с белгородские школьники, могут лишиться домашней еды. В проекте документа сказано, что не допускается использовать для организации питания детей принесённые из дома продукты.

Цикличное меню, которое разработано для обеспечения здорового питания детей, учитывает смену сезонов года. В проекте также предусмотрены некоторые изменения в приготовлении блюд. Запрещена обжарка некоторых ингредиентов во фритюре. А если все же идет обжарка, то на противне со специальным покрытием, которое можно использовать без смазывания жира или масла.

Отметим, что при проверке общеобразовательных организаций Белгородского региона в 2017-2018 учебном году было установлено, что многие блюда не соответствуют перечню из примерного меню. Присутствовали и факты недовеса порций, который достигал 35-40 %. Продукты в школы могли поступать без маркировки, хранились в сырых и непроветриваемых подвалах.