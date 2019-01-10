2019-01-10T13:26:36+03:00
Звезды

В Белгороде пройдет VI фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

Посетить праздничный концерт можно бесплатно
Сергей Мищенко
Поделиться:
Белгородская государственная филармонияБелгородская государственная филармонияФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Главная цель фестиваля повысить уровень академического хорового исполнительства в регионе, расширить и укрепить хоровое движение среди всех слоев населения Белгородчины. 12 января в Большом зале филармонии выступят творческие коллективы области, ставшие победителями международных, всероссийских и региональных конкурсов академического хорового исполнительства. Кроме этого свое творчество покажут детские, студенческие, взрослые самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы области.

Впервые фестиваль прошел в 2013 году при поддержке губернатора Евгения Савченко. В этом году в программу концерта включена музыка духовного содержания, мировая и русская классика, творчество советских и современных отечественных композиторов, обработки песен народов мира. Бесплатные билеты можно получить в кассе или на сайте филармонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У белгородских потребителей за прошлый год спрос на электроэнергию у вырос на 6 %
Белгородским школьникам могут запретить приносить еду из дома
Банк «Открытие» запустил второй сезон программы #яделаюбизнес
За минувшие сутки в Белгородской области сгорело 3 жилых дома
Белгородцев приглашают на Второй фестиваль вареников, который пройдет 12 и 13 января
Под угрозой более сурового наказания белгородец оплатил штраф
По факту гибели младенца в Шебекино организована проверка
На территории Белгородского региона ожидаются сильные снегопады
«Обстановка на границе стабильная» - сообщает Белгородская таможня
В Валуйках из канализационного люка извлекли ребенка
Белгородские коммунальщики продолжают убирать город от снега
В Белгородском районе пожилого мужчину к медикам доставили на снегоходах МЧС
Банк «Открытие» приобрел компанию «Балтийский лизинг»
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский рассказал об опасности церковного раскола
Под Белгородом 54-летний водитель улетел с трассы, не справившись с управлением
Новогодние каникулы в Белгороде завершили снежным баттлом
Арестованное имущество белгородцев будет реализовано на торгах
В Старом Осколе засыпали опасные снежные горки песком
Белгородка, оформившая фиктивную прописку двоих иностранцев, может сесть на 3 года
Доверие белгородцев к службе МЧС укрепит телефон
В связи с погодными условиями, энергетики работают в режиме предельной концентрации
В Белгороде прошел традиционный Рождественский крестный ход
В Старом Осколе появился памятник любви... из снега
В Белгороде работает необычная выставка под интригующим названием «БЕЗ ЛИЦА»
В Белгородской области похолодает до 17 градусов мороза
Белгородские энергетики обеспечивают устойчивую работу электросетевого комплекса региона