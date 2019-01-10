В Белгороде пройдет VI фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:26:36+03:00

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Главная цель фестиваля повысить уровень академического хорового исполнительства в регионе, расширить и укрепить хоровое движение среди всех слоев населения Белгородчины. 12 января в Большом зале филармонии выступят творческие коллективы области, ставшие победителями международных, всероссийских и региональных конкурсов академического хорового исполнительства. Кроме этого свое творчество покажут детские, студенческие, взрослые самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы области.

Впервые фестиваль прошел в 2013 году при поддержке губернатора Евгения Савченко. В этом году в программу концерта включена музыка духовного содержания, мировая и русская классика, творчество советских и современных отечественных композиторов, обработки песен народов мира. Бесплатные билеты можно получить в кассе или на сайте филармонии.