Банк «Открытие» запустил второй сезон программы #яделаюбизнес

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:56:08+03:00

К участию в проекте приглашаются молодые предприниматели в возрасте до 25 лет

Изменить размер текста: A A

ПАО Банк «ФК Открытие» и социальная сеть Вконтакте анонсировали старт программы, где принять участие в могут как уже действующие предприниматели, так и молодые люди, у которых пока только есть идея нестандартного проекта.

Длительность программы составит полтора месяца. По итогам отборочного этапа участники конкурса пройдут обучение в формате шести образовательных трансляций VK Live с участием приглашенных спикеров – экспертов банка «Открытие» и ВКонтакте, известных предпринимателей и представителей шоу-бизнеса.

- Сегмент молодежного предпринимательства является целевой аудиторией для банка «Открытие». В рамках этой волны #яделаюбизнес мы надеемся найти нестандартные подходы и digital-решения среди молодых предпринимателей во всех регионах нашей страны, — отметила заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

- Новой волной грантовой программы мы хотели бы поддержать тех, кто верит в свою идею, знает, чего хочет достичь, и воспринимает свой юный возраст, скорее, как конкурентное преимущество, а не слабую сторону, — рассказывала директор по продвижению продуктов Вконтакте, куратор грантовой программы #яделаюбизнес Наталия Якунина.

Подать заявку и ознакомиться с подробностями можно до 20 января 2019 года в сообществе «ВКонтакте для бизнеса».