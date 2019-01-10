За минувшие сутки в Белгородской области сгорело 3 жилых дома

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:24:09+03:00

К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв

Изменить размер текста: A A

Во время трех пожаров, которые произошли 9 января, в Белгородском регионе сгорели 3 дома. К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв.

9 января около 9 часов утра в селе Демидовка Краснояружского района по улице Мостовая произошел пожар в жилом доме. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 35 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 24, № 33, добровольная пожарная команда ЗАО «Краснояружский бройлер», добровольная пожарная команда ЗАО «Краснояружская зерновая компания», добровольная пожарная команда ЗАО «Приосколье-Агросемена» и добровольная пожарная дружина села Демидовка.

Практически в это же время произошел пожар в поселке Пролетарский Ракитянского района по улице Мелиоративная. Загорелась 2-комнатная квартира в 2-этажном, кирпичом жилом доме. В одной из комнат огнем повреждена мебель и вещи, закопчены стены и потолок по всей площади комнаты. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 32, № 33.

В этот же день в 11 часов 42 минуты в городе Старый Оскол по улице Ленина произошёл пожар в жилом 5-этажном кирпичном доме на 2 этаже в двухкомнатной квартире. В комнате огонь повредил диван. закопчены стены и потолок. Пожар удалось ликвидировать в течение 8 минут. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7, № 6 и муниципальной пожарной части № 59.