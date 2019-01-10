2019-01-10T14:24:09+03:00
Общество

За минувшие сутки в Белгородской области сгорело 3 жилых дома

К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Во время трех пожаров, которые произошли 9 января, в Белгородском регионе сгорели 3 дома. К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв.

9 января около 9 часов утра в селе Демидовка Краснояружского района по улице Мостовая произошел пожар в жилом доме. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 35 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 24, № 33, добровольная пожарная команда ЗАО «Краснояружский бройлер», добровольная пожарная команда ЗАО «Краснояружская зерновая компания», добровольная пожарная команда ЗАО «Приосколье-Агросемена» и добровольная пожарная дружина села Демидовка.

Практически в это же время произошел пожар в поселке Пролетарский Ракитянского района по улице Мелиоративная. Загорелась 2-комнатная квартира в 2-этажном, кирпичом жилом доме. В одной из комнат огнем повреждена мебель и вещи, закопчены стены и потолок по всей площади комнаты. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 32, № 33.

В этот же день в 11 часов 42 минуты в городе Старый Оскол по улице Ленина произошёл пожар в жилом 5-этажном кирпичном доме на 2 этаже в двухкомнатной квартире. В комнате огонь повредил диван. закопчены стены и потолок. Пожар удалось ликвидировать в течение 8 минут. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7, № 6 и муниципальной пожарной части № 59.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У белгородских потребителей за прошлый год спрос на электроэнергию у вырос на 6 %
Белгородским школьникам могут запретить приносить еду из дома
Банк «Открытие» запустил второй сезон программы #яделаюбизнес
В Белгороде пройдет VI фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»
Белгородцев приглашают на Второй фестиваль вареников, который пройдет 12 и 13 января
Под угрозой более сурового наказания белгородец оплатил штраф
По факту гибели младенца в Шебекино организована проверка
На территории Белгородского региона ожидаются сильные снегопады
«Обстановка на границе стабильная» - сообщает Белгородская таможня
В Валуйках из канализационного люка извлекли ребенка
Белгородские коммунальщики продолжают убирать город от снега
В Белгородском районе пожилого мужчину к медикам доставили на снегоходах МЧС
Банк «Открытие» приобрел компанию «Балтийский лизинг»
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский рассказал об опасности церковного раскола
Под Белгородом 54-летний водитель улетел с трассы, не справившись с управлением
Новогодние каникулы в Белгороде завершили снежным баттлом
Арестованное имущество белгородцев будет реализовано на торгах
В Старом Осколе засыпали опасные снежные горки песком
Белгородка, оформившая фиктивную прописку двоих иностранцев, может сесть на 3 года
Доверие белгородцев к службе МЧС укрепит телефон
В связи с погодными условиями, энергетики работают в режиме предельной концентрации
В Белгороде прошел традиционный Рождественский крестный ход
В Старом Осколе появился памятник любви... из снега
В Белгороде работает необычная выставка под интригующим названием «БЕЗ ЛИЦА»
В Белгородской области похолодает до 17 градусов мороза
Белгородские энергетики обеспечивают устойчивую работу электросетевого комплекса региона