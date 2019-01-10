2019-01-10T13:07:31+03:00
Общество

Белгородцев приглашают на Второй фестиваль вареников, который пройдет 12 и 13 января

Официальное открытие состоится на Соборной площади 12 января в 12.00
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев приглашают на Второй фестиваль вареников, который пройдет 12 и 13 января.Белгородцев приглашают на Второй фестиваль вареников, который пройдет 12 и 13 января.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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12 и 13 января белгородцев приглашают на Второй фестиваль вареников. Официальное открытие фестиваля состоится в 12.00 12 января на Соборной площади.

Первый фестивальный день продолжит ресторане «Зима», где в 19.30 пройдет «Щедрый вечер русской кухни». В этот вечер восемь лучших шеф-поваров Белгорода примут участие в чемпионате по лепке вареников. Победителя определит профессиональное жюри, в составе которого – ведущие специалисты в области пищевых технологий, преподаватели профильных факультетов белгородских вузов. Оценить работу победителя будут и гости. Гостей вечера ждут кулинарные мастер-классы, развлекательная программа (ростовая кукла «Вареник», гадание, конкурсы, выступление творческих коллективов).

13 января на Соборной площади с 12.00 белгородцев ждут интерактивные точки, где можно будет погадать, сфотографироваться на фоне избы с печью и старинным убранством. Особую праздничную атмосферу создадут русские народные песни, частушки, колядки, стихи в исполнении творческих коллективов Белгорода.

В 12.30 стартует конкурс среди предприятий общественного питания в трех номинациях: «Самый вкусный вареник», «Самый креативный вареник» и «Вареник с изюминкой». Продегустировать лакомства можно будет в торговых домиках на Соборной площади, а также Вагоне еды в парке Победы. Для голосования возле главной новогодней елки установят специальные урны.

В 13:00 начнется конкурс «Битва колядок» среди школьных команд города. Свое актерское мастерство продемонстрируют 12 команд.

В 14:00 и 16:00 белгородцев пригласят на бесплатную дегустацию вареников. И сразу же после второй дегустации объявят победителей конкурса среди предприятий общественного питания. Организаторы также намерены установить рекорд, раздав 2019 порций вареников.

В 17.00 горожан ждет особый подарок – спектакль «Белые сны» уличного театра «Беспредел» из Санкт-Петербурга.

В течение всего фестивального дня будут проходить игры, конкурсы и розыгрыши. Праздничная программа продлится до 18:00.

Отметим, что фестиваль вареников пройдет в Белгороде во второй раз. В 2018 году он попал в топ-10 зимних гастрономических событий по версии аналитического агентства «ТурСтат».

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