Под угрозой более сурового наказания белгородец оплатил штраф

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:54:17+03:00

Уголовно-коррупционный штраф в размере 400 тысяч рублей оплатил житель села Федчевка после вмешательства судебных приставов

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Житель села Федчевка, который был ранее осужден на совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) оплатил уголовно-коррупционный штраф только после вмешательства судебных приставов. Судебные приставы предупредили должника, что в случае непогашения штрафа суд может внести более суровое наказание.

Ранее Ракитянский районный суд установил, что гражданин, используя свое служебное положение, растратил вверенные ему бюджетные денежные средства на приобретение туристических путевок для себя и своей супруги.

Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также затягивания сроков оплаты, послужит основанием для обращения в суд о замене штрафа другим более суровым видом наказания.

После этого должник добровольно и в полном объеме оплатил уголовный штраф.

Напомним, что информацию о наличии задолженности легко и просто получить в разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте службы судебных приставов http://r31.fssprus.ru/, а также установив на свой телефон мобильное приложение «ФССП».