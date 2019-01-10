2019-01-10T10:32:39+03:00
Общество

По факту гибели младенца в Шебекино организована проверка

Поводом для расследования послужила публикация в сети Интернет
Ирина ТАРАСОВА
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По факту гибели младенца в Шебекино организована проверка.По факту гибели младенца в Шебекино организована проверка.
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По факту публикации о гибели младенца в Шебекино, которая появилась в сети Интернет, организована проверка. Следственный отдел по Шебекинскому району СУ СК РФ по Белгородской области проведет доследственную проверку факта гибели восьмимесячного малыша.

В пресс-службе ведомства сообщили, что «в ходе мониторинга в Интернете была выявлена публикация о том, что 5 января 2018 года в больнице скончался восьмимесячный житель города Шебекино. Высказывались различные версии гибели ребенка. На опубликованных фотографиях на лице малыша имеются ссадины».

Также сообщается, что будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям всех лиц, которые были ответственны за воспитание и обеспечение безопасности ребенка. О ходе расследования будет сообщено.

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