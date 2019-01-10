На территории Белгородского региона ожидаются сильные снегопады
По информации Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды начавшийся 9 января снег продолжит идти до 11 января. Причем на территории областного центра ожидаются очень сильные снегопады, метель. Ветер будет восточного направления с порывами до 13 м/с, на дорогах – снежные заносы.
Специалисты управления ГОЧС Белгорода призывают соблюдать правила безопасности. Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок, быть бдительными на проезжей части и не препятствовать работе снегоуборочных машин. Также настоятельно рекомендуется ставить автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Особое внимание во время снегопадов спасатели города просят уделить детям: исключить бесконтрольные прогулки их на улицах, быть предельно осторожными и внимательными.
Если вы стали очевидцами несчастного случая или происшествия срочно сообщите о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112»