2019-01-10T08:44:37+03:00
Общество

«Обстановка на границе стабильная» - сообщает Белгородская таможня

За первую праздничную неделю госграницу пересекли около 70 тысяч человек
Сергей Мищенко
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Российско-Украинская граница. Фото пресс-службы Белгородской таможни.Российско-Украинская граница. Фото пресс-службы Белгородской таможни.
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Наиболее загруженными днями были 3, 4 и 5 января, поскольку ежедневно пункты пропуска пересекали более 2,4 тысяч частных авто. Всего многосторонние автомобильные пункты пропуска пересекли 69 971 человек, 16 323 легковых автомобилей, 426 грузовых авто и 514 пассажирских автобусов.

Традиционно самым загруженным оказался МАПП «Нехотеевка», через который прошел основной поток людей и транспорта. При этом движение было равномерным. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 22% количества физических лиц, увеличение на 10% автобусов и снижение на 27% легковых автомобилей, проследовавших через многосторонние автомобильные пункты пропуска Нехотеевка, Шебекино, Грайворон, Ровеньки. Кроме того, на 18,7 % снизилось число временно ввозимых физлицами авто для личного пользования. Их число составило 8134.

В целом первая неделя нового года без происшествий. Обстановка на белгородском участке российско-украинской границе стабильная, сообщает пресс-служба Белгородской таможни.

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