2019-01-09T16:29:42+03:00
Общество

Белгородские коммунальщики продолжают убирать город от снега

С началом нового снегопада в областном центре приступили к расчистке и обработке улично-дорожной сети
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские коммунальщики продолжают убирать город от снега.Белгородские коммунальщики продолжают убирать город от снега.Фото: "КП" Архив
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С началом нового снегопада сегодня, 9 января, на линию вышло 115 единиц техники и 306 рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Ведутся работы по вывозу снега, расчистке улично-дорожной сети и обработке улиц пескосоляной смесью. В уборке дворовых территорий заняты 767 сотрудников УК и ТСЖ, 49 единиц техники.

В Белгороде также ведутся работы и по удалению наледи с крыш. Только в период новогодних праздников было задействовано 11 автовышек и 33 рабочих. В департаменте городского хозяйства администрации Белгорода рассказали, что сейчас управляющие компании продолжают убирать сосульки с крыш многоквартирных домов. Эта работа будет проводиться постоянно по мере образования наледи.

Также ведут постоянный мониторинг хозяйствующих субъектов, контролируя своевременное удаление ледяных образований комитеты по управлению Западным и Восточным округами. За нарушение предусмотрен административный штраф.

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