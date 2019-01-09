В Белгородском районе пожилого мужчину к медикам доставили на снегоходах МЧС

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:36:23+03:00

Более двух километров добирались сотрудники МЧС по снегу, чтобы доставить пострадавшего к карете скорой

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Праздничные дни выдались снежными, что значительно усложнило работу медиков. Так, на вызов в садовое товарищество Белгородского района, карета медпомощи не смогла проехать. Пострадавшего доставили при помощи снегохода сотрудники МЧС, которым пришлось проехать более двух километров.

В МЧС говорят, что ни одна чрезвычайная ситуация не похожа на другую, а потому, заступая на дежурство, спасатели и пожарные готовы к ликвидации различного рода происшествий.

Именно такое произошло с мужчиной 1931 года рождения, который проводил праздники в садовом некоммерческом товариществе «Связист» села Никольское. Ему срочно потребовалась медицинская помощь, но дорога, ведущая к садовому товариществу, оказалась сильно заметена снегом.

Из-за обильного снега карета скорой помощи не смогла проехать к месту вызова. Вызвали дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области, но даже на пожарных автомобилях по дороге, ведущей к дому пострадавшего, проехать не смогли. Тогда приняли решение добираться к месту вызова на снегоходах специализированной пожарно-спасательной части.

Сотрудники МЧС добрались на снегоходах, на руках вынесли пострадавшего из дома, уложили на сани-волокуши, прикрепленные к снегоходу, и с осторожно транспортировали пострадавшего к карете скорой помощи, которая ожидала на участке трассы, расчищенном от снега.

Пожилой мужчина был незамедлительно госпитализирован.