2019-01-09T17:20:19+03:00
Экономика

Банк «Открытие» приобрел компанию «Балтийский лизинг»

По версии агентства «Эксперт РА» компания занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке и входит в ТОП-10 среди отечественных лизинговых предприятий
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- Появление в группе «Открытие» лизинговой компании отвечает нашей стратегической цели - предоставлять клиентам полный спектр финансовых продуктов и сервисов. Сегодня «Балтийский лизинг» - одна из крупнейших и самых эффективных компаний на рынке. Она обладает необходимой экспертизой, чтобы предоставлять клиентам финансовые решения самого высокого уровня, - отметил член правления ПАО ФК Банк «Открытие» Виктор Николаев.

АО «Балтийский лизинг» успешно работает на рынке 28 лет. Сегодня региональная сеть организации насчитывает 69 филиалов по всей России. В штате компании - более 950 сотрудников, а база включает более 15 000 клиентов. В декабре 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг эмитента с В+ до BB-, а в июле 2018-го рейтинг был очередной раз подтвержден со «стабильным» прогнозом.

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