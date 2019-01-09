Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский рассказал об опасности церковного раскола

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:03:44+03:00

Владыка процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», где сказано, что «Если Бога нет, то все возможно»

Изменить размер текста: A A

Ситуацию на Украине прокомментировал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он говорил о духовной опасности церковного раскола. И сослался на строки Федора Достоевского из романа «Братья Казамазовы», где сказано, что «Если Бога нет, то все возможно».

Относительно проведения объединительного Собора украинских православных церквей владыка Иоанн отметил, что на нем было большая часть раскольников. Следовательно, произошла легализация раскольников. И на Соборе победил не украинский народ, а раскольник, который называет себя патриархом Украины Филаретом.

Говорил владыка Иоанн и о том, что народ готов пойти на мученичество ради того, чтобы остаться в лоне канонической церкви. Он подчеркнул, что все крупные белгородские приходы имеют приходы-побратимы, которые находятся на Украине. И что сегодня главное – это духовная поддержка своих братьев и сестер.

В последний месяц священники в возрасте до 60 лет не могли приехать на Украину в связи с введением военного положения. При этом это не отменяет общения священнослужителей через социальные сети и в приходских общинах. Православные Украины не одни, у них есть поддержка, которую им обязательно нужно выказывать.