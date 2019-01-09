2019-01-09T13:17:54+03:00
Общество

Под Белгородом 54-летний водитель улетел с трассы, не справившись с управлением

Мужчина получил травмы и госпитализирован в Прохоровскую районную больницу
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Около 15 часов 40 минут на 33 км автодороги «Короча – Н. Слободка – Хмелевое – Подольхи – Призначное» 54-летний водитель, не справившись с управлением автомобиля «ВАЗ-11113», улетел в кювет. Мужчина получил травмы, и его госпитализировали в ближайшую районную больницу Прохоровки.

Как сообщает пресс-служба регионального УВМД, водитель двигался со скоростью, не соответствующей конкретным дорожным условиям. Улетев в кювет, машина врезалась в дерево и опрокинулась.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения, что при неблагоприятных погодных условиях соблюдение скоростного режима строго обязательно. Изменения метеорологических и дорожных условий требуют как от автомобилистов, так и от пешеходов большей осторожности и внимательности, особенно в районе расположения пешеходных переходов.

Если же вы оказались в сложной ситуации на дороге, сотрудники ГИБДД региона всегда готовы придти на помощь. Телефоны дежурной части Госавтоинспекции: 26-42-30 или 352-83.

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