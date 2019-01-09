Новогодние каникулы в Белгороде завершили снежным баттлом

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:59:16+03:00

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«Снежный баттл» завершил новогодние каникулы в Белгороде. Участие в необычном конкурсе, который проходил на Соборной площади, могли принять все желающие. И каждый участник получил сладкий приз от организаторов соревнований

Правила соревнований были просты: максимальное количество баллов получал тот, кто точно попадал в цель снежком. Метких стрелков оказалось на Соборной площади в этот день немало. И материала, для метания, прибавила снежная погода.

Организаторы соревнований от управления молодежной политики администрации города отметили, что удалось объединить белгородцев и создать у них новогоднее настроение.

Отметим, что соревнования проходили в течение всех новогодних праздников в городских округах.