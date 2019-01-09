Арестованное имущество белгородцев будет реализовано на торгах

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:37:13+03:00

На продажу выставлены два нежилых здания почти на 112 миллионов рублей

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Два нежилых помещения, принадлежащие должникам по исполнительным производствам, которые переданы судебным приставам УФССП России по Белгородской области, будут проданы на торгах. Общая сумма 2 лотов составила почти 111 916 086,03 рублей. Имущество должников будет реализовано в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях 18 января 2019 года.

На торги выставляется нежилое здание производственное общей площадью 3962,7 квадратных метра, расположенное в Белгороде (начальная продажная цена 110 396 758,68 рублей). Также будет реализовано нежилое здание производственное площадью 194,2 кв.м. расположенное в Белгороде (начальная продажная цена 1 519 327,35 руб.).

С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на интернет-сайтах www.torgi.gov.ru, tu31.rosim.ru. Торги состоятся 18 января 2019 года по адресу: г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 6, каб. 1.