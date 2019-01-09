2019-01-09T09:37:13+03:00
Общество

Арестованное имущество белгородцев будет реализовано на торгах

На продажу выставлены два нежилых здания почти на 112 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Два нежилых помещения, принадлежащие должникам по исполнительным производствам, которые переданы судебным приставам УФССП России по Белгородской области, будут проданы на торгах. Общая сумма 2 лотов составила почти 111 916 086,03 рублей. Имущество должников будет реализовано в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях 18 января 2019 года.

На торги выставляется нежилое здание производственное общей площадью 3962,7 квадратных метра, расположенное в Белгороде (начальная продажная цена 110 396 758,68 рублей). Также будет реализовано нежилое здание производственное площадью 194,2 кв.м. расположенное в Белгороде (начальная продажная цена 1 519 327,35 руб.).

С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на интернет-сайтах www.torgi.gov.ru, tu31.rosim.ru. Торги состоятся 18 января 2019 года по адресу: г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 6, каб. 1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские коммунальщики продолжают убирать город от снега
В Белгородском районе пожилого мужчину к медикам доставили на снегоходах МЧС
Банк «Открытие» приобрел компанию «Балтийский лизинг»
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский рассказал об опасности церковного раскола
Под Белгородом 54-летний водитель улетел с трассы, не справившись с управлением
Новогодние каникулы в Белгороде завершили снежным баттлом
В Старом Осколе засыпали опасные снежные горки песком
Белгородка, оформившая фиктивную прописку двоих иностранцев, может сесть на 3 года
Доверие белгородцев к службе МЧС укрепит телефон
В связи с погодными условиями, энергетики работают в режиме предельной концентрации
В Белгороде прошел традиционный Рождественский крестный ход
В Старом Осколе появился памятник любви... из снега
В Белгороде работает необычная выставка под интригующим названием «БЕЗ ЛИЦА»
В Белгородской области похолодает до 17 градусов мороза
Белгородские энергетики обеспечивают устойчивую работу электросетевого комплекса региона