2019-01-08T17:21:08+03:00
Общество

В Старом Осколе засыпали опасные снежные горки песком

Пока в других городах и районах жители жалуются на опасное катание, старооскольцы взяли снежные горки прод свой контроль
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-службы УГИБДД УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-службы УГИБДД УМВД России по Белгородской области.
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Старооскольские родители проявили инициативу, ликвидировав опасные снежные горки. Сделали они это вместе с сотрудниками районной Госавтоинспекции. При этом стоит отметить, что инициативу староскольцев неплохо было бы подхватить и другим городам и районам области, где снежные горки еще представляют опасность для здоровья детей.

В Старом Осколе, отмечают инициаторы акции, количество опасных горок резко возросло в дни каникул. В основном, такие места образовались во дворах многоквартирных домов. И пока

родители засыпали их песком, автоинспекторы повесили листовки на информационных щитах подъездов и просто раздавали их прохожим, сообщили в областном управлении ГИБДД.

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