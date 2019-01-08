В Старом Осколе засыпали опасные снежные горки песком
Старооскольские родители проявили инициативу, ликвидировав опасные снежные горки. Сделали они это вместе с сотрудниками районной Госавтоинспекции. При этом стоит отметить, что инициативу староскольцев неплохо было бы подхватить и другим городам и районам области, где снежные горки еще представляют опасность для здоровья детей.
В Старом Осколе, отмечают инициаторы акции, количество опасных горок резко возросло в дни каникул. В основном, такие места образовались во дворах многоквартирных домов. И пока
родители засыпали их песком, автоинспекторы повесили листовки на информационных щитах подъездов и просто раздавали их прохожим, сообщили в областном управлении ГИБДД.