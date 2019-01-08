Белгородка, оформившая фиктивную прописку двоих иностранцев, может сесть на 3 года

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:39:45+03:00

Деньги 66-летняя женщина с иностранцев взяла, а вот предоставлять жилплощадь, не собиралась

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Белгородка, которая за деньги фиктивно поставила на миграционный учет в своем жилье двоих иностранцев, жителей стран ближнего зарубежья, может получить до 3 лет лишения свободы. Оформив уведомления о прибытии иностранцев, вписав в него свое место жительства, 66-летняя белгородка предоставлять жилплощадь не собиралась.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили об возбуждении двух уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).