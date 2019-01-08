Доверие белгородцев к службе МЧС укрепит телефон
По единому телефону доверия жители области могут рассказать об эффективности работы спецслужб
Телефон доверия МЧС Белгородского региона укрепляет отношения с гражданами региона.Фото: "КП" Архив
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Единый телефон доверия Управления МЧС России по Белгородской области, который работает в регионе, призван укрепить доверие граждан к работе ведомства. Такая связь призвана повысить эффективность и качество работы специалистов ведомства.
Дозвониться на него жители Белгорода и области могут по номеру (84722) 39-99-99. По этому номеру белгородцы могут задать свои вопросы, получить необходимые консультации, сообщить о нарушениях правил пожарной безопасности и многое другое.
В службе ведомства заверяют, что каждое из обращений горожан будет рассмотрено.