Доверие белгородцев к службе МЧС укрепит телефон

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:28:17+03:00

По единому телефону доверия жители области могут рассказать об эффективности работы спецслужб

Изменить размер текста: A A

Единый телефон доверия Управления МЧС России по Белгородской области, который работает в регионе, призван укрепить доверие граждан к работе ведомства. Такая связь призвана повысить эффективность и качество работы специалистов ведомства.

Дозвониться на него жители Белгорода и области могут по номеру (84722) 39-99-99. По этому номеру белгородцы могут задать свои вопросы, получить необходимые консультации, сообщить о нарушениях правил пожарной безопасности и многое другое.

В службе ведомства заверяют, что каждое из обращений горожан будет рассмотрено.