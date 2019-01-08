2019-01-08T14:15:53+03:00
Общество

В связи с погодными условиями, энергетики работают в режиме предельной концентрации

По прогнозам метеорологов, во вторник, 8 января, в большинстве регионов ЦФО и ПФО ожидаются снегопады
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В связи с прогнозируемыми снегопадами энергетики ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают в 20 субъектах РФ) находятся в режиме предельной концентрации: они усилили контроль над работой объектов электросетевого комплекса и готовы предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Специалисты дополнительно проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Также проверили схемы оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала. С персоналом, находящимся на дежурстве, провели дополнительные инструктажи.

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