2019-01-07T21:09:02+03:00
Общество

В Белгороде прошел традиционный Рождественский крестный ход

На Соборной площади митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн провел торжественный молебен
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде прошел традиционный Рождественский ход. Фото из открытых источников.В Белгороде прошел традиционный Рождественский ход. Фото из открытых источников.
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Сотни православных белгородцев 7 января, в день празднования одного из главных церковных праздников, совершили традиционный Рождественский крестный ход. Он прошел от Спасо-Преображенского кафедрального собора и завершился на Соборной площади. Перед сотнями собравшихся митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн провёл торжественный молебен.

В своем обращении к верующим, владыка Иоанн напомнил, что «прежде всего христиане должны жить, руководствуясь не навязанными нам желаниями и страхами, а верою во Христа Спасителя и заповедями. Жить не по лжи, а по правде. Воплотившись, Христос стал ближе к нам, но мы сами всё ещё остаёмся далеки от Него. Однако путь к Нему открыт, и каждый может совершить свое «космическое путешествие» сердца, открыть свою душу для всеобъемлющей любви Божией. Ведь главное содержание христианской жизни заключается не в предсказании будущего, не в насильственном изменении миропорядка, а в стяжании Духа Святого и свидетельстве своей жизнью о распятом и воскресшем Христе «всему миру».

После завершения молебна настоятель Преображенского собора протоиерей Олег Кобец прочитал Рождественское послание владыки Иоанна.

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