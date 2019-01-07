2019-01-07T14:30:34+03:00
Общество

В Старом Осколе появился памятник любви... из снега

Скульптура из снега вызвала живое обсуждение среди старооскольцев
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: из Группы В Контакте Старый Оскол Новости.Фото: из Группы В Контакте Старый Оскол Новости.
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Памятник любви в виде огромного снежного сердца, установленный на такой же снежный постамент, появился на днях в Старом Осколе. Снежное сердце вызвало самое активное обсуждение среди старооскольцев.

Пользователи соцсетей пишут, например, что «Любовь это... сделать для своей дамы снежное сердце». Кто-то возмущен тем, что надпись на постаменте «LOVE» написана по-английски, что на русском звучало бы лучше. Едины в одном — любовь выражена оригинально. Безусловно, если скульптура в виде такого большого сердца адресована конкретной барышне, она не может остаться равнодушной к подобному выражению чувств.

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