В Белгороде работает необычная выставка под интригующим названием «БЕЗ ЛИЦА»

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:11:35+03:00

Маски времен инквизиции, маски — предшественники современной пластической хирургии, венецианские карнавальные маски и многие другие каждый посетитель может примерить на себя

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По 15 февраля 2019 в Белгородском государственном историко-краеведческом музее будет работает необычная выставка – интерактивный арт-проект с интригующим названием «БЕЗ ИЦА». Маски времен инквизиции, маски — предшественники современной пластической хирургии, венецианские карнавальные маски и многие другие каждый посетитель может примерить на себя.

Жители Белгорода получили уникальную возможность познакомиться, а главное, примерить, сфотографироваться в известнейших масках. Организаторы выставки обещают, что для посетителей обязательно проведут занимательный экскурс по истории масок и расскажут, где и как из применяли.

Так, к примеру, посетители могут познакомиться со способами применения железных карательных масок времен Инквизиции. А еще узнать историю возникновения Венецианского карнавала и его неотъемлемых атрибутов — венецианских масок. Есть на выставке и маски, которые помогали ветеранам Первой мировой вернуться к нормальной жизни после ранений лица и были предшественниками современной пластической хирургии. Любителей русской литературы и поэзии найдут посмертные лики Есенина и Гоголя. А милитаристы — защитные маски танкиста и снайпера начала ХХ века.

Напомним, что музей работает на ул. Попова, 2а ежедневно с 10.00 до 19.00.