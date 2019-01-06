В Белгородской области похолодает до 17 градусов мороза

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:24:44+03:00

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды день 7 января будет облачным с прояснением. Местами по области пройдет небольшой снег (до 1 мм). В отдельных районах синоптики прогнозируют туман. На дорогах по-прежнему ожидается гололедица. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 9-14º мороза, при прояснении до 17º мороза, днем 8-13º мороза, при значительной облачности до 15º мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует пешеходам, особенно пожилым людям, во время гололедицы передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если после падения вы испытываете резкую боль, головокружение, попросите помощи у прохожих, вызовите скорую помощь, обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

Напомним, единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.