2019-01-06T14:49:09+03:00
Общество

В Старом Осколе в результате столкновения двух ВАЗов пострадала 12-летняя девочка

Ребенок в результате ДТП получил телесные повреждения
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе в результате ДТП пострадал ребенок.В Старом Осколе в результате ДТП пострадал ребенок.Фото: "КП" Архив
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ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ произошло 5 января текущего года в 19.25 на 12 километре автомобильной дороги магистраль 1:1. в Старооскольском районе. В результате пострадала 12-летняя девочка, которая получила телесные повреждения.

Как выяснилось, 68-летний мужчина, управляя легковым автомобилем марки ВАЗ-21074, двигаясь по второстепенной дороге по проспекту Угарова, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил движение другому легковому автомобилю марки ВАЗ-210540, которым управлял 31-летний водитель. В результате машины столкнулись. В машине 31-летнего водителя находилась девочка, которая доставлена в больницу.

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