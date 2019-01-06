Где в Белгороде перекроют движение на Рождество

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:02:07+03:00

Где в Белгороде ограничат движение транспорта на Рождество. Фото: "КП" Архив

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6 и 7 января 2019 года в центральной части Белгорода пройдут праздничные мероприятия в честь Рождества. Объезжать прилегающие к Соборной площади участки дорог рекомендуют по проспекту Богдана Хмельницкого и улице Князя Трубецкого.

6 января с 23.00 и до окончания мероприятий, посвящённых празднованию Рождества, будет ограничена стоянка и остановка транспорта: на ул. Преображенской (от Попова до 50-летия Белгородской области); ул. Попова (от Преображенской до Победы); Гражданском проспекте (от Н. Чумичова до Попова), Театральном проезде (от Победы до проспекта Славы), Свято-Троицком бульваре (от просп. Б. Хмельницкого до Театрального проспекта и от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области).

7 января с 13.00 на этих же участках движение запретят.

В мэрии Белгорода просят горожан и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.