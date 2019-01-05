На Соборной площади Белгорода установили новогодний рекорд «Подъём гири 2019 года»

5 Янв. 2019 2019-01-05T21:18:21+03:00

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Клуб атлетического многоборья «Эра» предоставил возможность белгородцам отойти от новогодней спячки и вместо очередного объедания за столом поучаствовать в богатырском флешмобе «Подъем гири 2019 года». И результат не заставил себя долго ждать — на Соборной площади Белгорода был установлен новогодний рекорд.

Всего же по замыслу организаторов соревнований количество поднятых гирь должно было составить символическое число 2019. Организаторы подчеркивают, что личным примером спортсмены доказывают, что сегодня не употреблять алкоголь, не курить и вести активный образ жизни — модно и престижно.

Вес гирь был в диапазоне от 8 до 32 килограмм. В установлении рекорда могли принять участие все желающие, в том числе дети и женщины. А победители получили презент в виде спортивного питания.