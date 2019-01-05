Белгородцы могут стать добровольными пожарными

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:59:52+03:00

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На территории Белгородского региона действуют более 1300 подразделений добровольной пожарной охраны. В их рядах насчитывается свыше 13 тысяч человек. Белгородцы могут пополнить их ряды.

Одно из таких объединений — клуб «Прометей», рассказали в пресс-службе МЧС России по Белгородской области. Клуб был создан в Белгородской области в октябре 2011 года. Он базируется на территории Всероссийского добровольного пожарного общества в Белгороде на улице Сумской. И призван воспитывать у населения культуру пожароопасного поведения.

«Прометей» стремятся к тому, чтобы их объединение стало не только местом личных встреч друзей–ветеранов спасательной и противопожарной службы, а также ныне работающих коллег и добровольных помощников. В клубе намерены проводить праздничные встречи, чествования, конкурсы, которые будут проводиться в уютном помещении и что немаловажно, - с открытым доступом для всех желающих. Здесь белгородцы смогут познакомиться со специальным боевым снаряжением, одеждой спасателей. Есть литература в области пожарной безопасности, подготовлены теоретическая и практическая базы для подготовки добровольных бойцов.