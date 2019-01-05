2019-01-05T13:59:52+03:00
Общество

Белгородцы могут стать добровольными пожарными

Свыше 13 тысяч человек уже стали участниками добровольных пожарных дружин
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородцы могут пополнить ряды добровольной пожарной дружины.Белгородцы могут пополнить ряды добровольной пожарной дружины.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На территории Белгородского региона действуют более 1300 подразделений добровольной пожарной охраны. В их рядах насчитывается свыше 13 тысяч человек. Белгородцы могут пополнить их ряды.

Одно из таких объединений — клуб «Прометей», рассказали в пресс-службе МЧС России по Белгородской области. Клуб был создан в Белгородской области в октябре 2011 года. Он базируется на территории Всероссийского добровольного пожарного общества в Белгороде на улице Сумской. И призван воспитывать у населения культуру пожароопасного поведения.

«Прометей» стремятся к тому, чтобы их объединение стало не только местом личных встреч друзей–ветеранов спасательной и противопожарной службы, а также ныне работающих коллег и добровольных помощников. В клубе намерены проводить праздничные встречи, чествования, конкурсы, которые будут проводиться в уютном помещении и что немаловажно, - с открытым доступом для всех желающих. Здесь белгородцы смогут познакомиться со специальным боевым снаряжением, одеждой спасателей. Есть литература в области пожарной безопасности, подготовлены теоретическая и практическая базы для подготовки добровольных бойцов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники МЧС проверили храмы Белгородской области
Энергетики призывают граждан не пренебрегать правилами электробезопасности во время праздников
Белгородцев приглашают на новогодний фотоквест
5 января в Белгородском регионе снег, на дорогах - гололедица
В Белгороде на улице Пушкина ликвидировали пожар
В Белгороде прошел новогодний парад санок
Белгородская филармония продолжает праздники «Новогодним огоньком»
Традиционный фестиваль финской ходьбы прошел в Белгороде
На трассе М-4 столкнулся автобус с 54 пассажирами, которые ехали в Белгород
В Белгороде ожидается мокрый снег, туман и гололед
Энергетики усилили контроль над работой энергосистемы в новогодние каникулы
Прогуляться по Белгородскому Арбату вместе с «Родиной»
Белгородцы в пятый раз встретили Новый год «Забегом обещаний»
Белгородский театр эстрады возглавил певец Калатура-Пугачева
Где в Белгородском регионе гулять по льду безопасно
Белгородские спасатели в новогоднюю ночь пять раз выезжали на тушение пожаров