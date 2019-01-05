Энергетики призывают граждан не пренебрегать правилами электробезопасности во время праздников

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:50:23+03:00

Спациалисты напомнили основные правила при обращении с электроприборами, а также вблизи энергообъектов

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Во время новогодних праздников ПАО «МРСК Центра» - управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья», призывает граждан обратить особое внимание на важность соблюдения правил электробезопасности при обращении с электроприборами, а также вблизи энергообъектов.

Компания регулярно ведет работу по предупреждению электротравматизма на энергообъектах: специалисты проверяют исправность замков, целостность ограждений, оснащают энергообъекты сигнализацией, срабатывающей на попытку незаконного проникновения в помещения с оборудованием под напряжением.

Не менее важно, чтобы каждый гражданин понимал ответственность и последствия неразумного или незаконного поступка.

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