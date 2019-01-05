Сотрудники МЧС проверили храмы Белгородской области

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:48:45+03:00

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Пожар в церкви может произойти даже от обычной свечи, установленной на подсвечники. Чтобы этого избежать, сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия во всех храмах и церквях региона. В первую очередь были проверены эвакуационные выходы, наличие и исправность огнетушителей, работоспособность пожарной сигнализации и системы оповещения. Также спасатели проверили условия хранения и использования горючих жидкостей, к которым относится и лампадное масло.

С настоятелями, персоналом и прихожанами в преддверии Рождественских праздников проведены беседы по пожарной безопасности. Главное управление МЧС России Белгородской области напоминает, что нужно помнить о правилах при зажигании свечей. Необходимо закатать рукава одежды, убрать волосы под платок, уменьшив риск попадания на них огня свечи при наклоне головы. Также нужно следить за детьми, чтобы они не разместили горящую свечу рядом с одеждой.