Белгородцев приглашают на новогодний фотоквест

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Организатором мероприятия выступает фотогалерея им. Собровина. Для участия необходимо пройти регистрацию и внести вступительный взнос в размере 200 рублей за человека. Начало фотоквеста в 10 часов утра. Ее участникам предстоит выполнить творческие задания на скорость и качество фотографий зашифрованных объектов культуры. Награждение победителей пройдет в этот же день в 17 часов.

А 11 января жителей Белгорода приглашают на персональную фотовыставку Владимира Зубкова «Без названия». Зрители смогут увидеть около ста работ в жанре уличной фотографии и уличного портрета. Все работы выполнены в черно-белой аналоговой технике и сняты на улицах областного центра. Выставка начнет работать с 18.00 по адресу: Белгород, ул. Попова 69. Завершится она 12 февраля.