5 января в Белгородском регионе снег, на дорогах - гололедица

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:12:11+03:00

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Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5 января обещает жителям ренгиона обласную с прояснениями погоду. На дорогах - гололед, Чтобы новогодние праздники не омрачились, региональное МЧС советует быть осторожными на дорогах как пешеходам, так и водителям авто.

5 января местами по области пройдет небольшой (до 1 мм) снег, ночью в отдельных районах снег будет умеренным (до 4 мм). Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 5-10 м/с.Температура воздуха ночью 5-10º мороза, днем 3-8º мороза. Возможно обледенение.

В связи с неблагоприятным прогнозом, Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям при возможности воздержаться от поездок, а находясь за рулем соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая интенсивность движения.

Если же вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасетелей, единый телефон вызова спецслужб: "112" или "101".