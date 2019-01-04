4 Янв. 2019 2019-01-04T16:28:07+03:00

В Белгороде на улице Пушкина ликвидировали пожар. Фото из открытых источников.

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В 13.07 4 января на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило заявление о возгорания неэксплуатированного здания в Белгороде по ул. Пушкина. Для полной ликвидации пожара понаддобилось менгее 20 минут.

Как только был принят сигнал о пожаре, на место возгорания убыл: дежурный караул МЧС № 1. По прибытии на место пожарных подразделений было установлено, что пожар произошел в 2-этажном неэксплуатированном здании на 1-ом этаже.

В 13.14 минут объявлена локализация пожара, в 13.17 минут удалось ликвидировать открытый огонь, в 13:.2 минут было объявлено о полной ликвидации пожара.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 11 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС в туении пожара приняли участие 5 человек и 2 единицы техники.