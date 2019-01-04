В Белгороде прошел новогодний парад санок

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:14:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Смотр-конкурс детских санок «Первый экипаж» прошел в областном центре в третий раз. Молодые семьи показали свои стилизованные сани, среди которых были русская печь, ракета, снеговик, домики трех поросят, а также Дед Мороз, свинка Пеппа и другие.

Парад санок в БелгородеФото: пресс-служба администрации Белгорода.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Начался конкурс с представления участников. Каждая семья рассказала о себе показав заранее подготовленную «визитную карточку». Здесь участники использовали весь свой творческий потенциал. Они рассказывали о себе в стихах, песнях, баснях, сказках и не только. Затем начался основной этап конкурса, в котором было четыре номинации. Семья Свищевых стала победителями в номинации «Сани с чудесами». В «Символе года» победила семья Овсянниковых. У семьи Карпенко первое место в номинации «Национальные сани». «Самой сплоченной семьей» признали семью Коротаевых.