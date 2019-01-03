Белгородская филармония продолжает праздники «Новогодним огоньком»

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:39:15+03:00

Праздничный концерт за столиками с Дедом Морозом и Снегурочкой в первые дни января — хорошее начало года

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Белгородская филармония продолжает радовать жителей и гостей города приятными сюрпризами. Один из них — праздничный «Новогодний огонек» за столиками вместе с дедом Морозом и Снегурочкой. В Малом зале филармонии такие «огоньки» пройдут 3, 4, 5, 7 января.

Атмосфера праздника и изысканная музыка гарантирует самые приятные впечатления об этом новогоднем вечере в кругу друзей. В программе концерта сегодня, 3 января, принимают участие солисты — Михаил Шарабарин (баян), лауреаты международных конкурсов Наталья Воскресенская (меццо-сопрано), Наталья Ткаченко (народный вокал), заслуженная артистка РФ Нина Стрижова (меццо-сопрано).

4 января гостей филармонии будут радовать своим исполнением артисты эстрады — лауреаты международных конкурсов Евгений Добров, Арина Гюнтер, Иван Белыш, заслуженная артистка РФ Ольга Цымбалист. 5 января принимают белгорордцев ждет встреча с «Бис-квартетом» и солистами — лауреатами международным конкурсов Натальей Ткаченко (народный вокал), Евгением Добровым (эстрадный вокал).

В программе концерта 7 января принимает участие «Микс-квинтет» в составе Виктории Безуглой (альт), Ирины Александровой (виолончель), Натальи Онищенко (скрипка), Михаила Пидручного (флейты), Михаила Суходолова (фортепиано).Режиссер и ведущая программы — Ирина Тихонова.

Отметим, что цена билета на концерт — 420 рублей, стоимость праздничного ужина — 500 рублей (сертификат на праздничный ужин в рамках концерта доступен для покупки только в кассе филармонии).

Приятного вечера и хорошего новогоднего настроения!