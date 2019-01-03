Традиционный фестиваль финской ходьбы прошел в Белгороде

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:05:16+03:00

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В этом году участие в фестивале приняли около 30 человек и в основном это женщины. После небольшой разминки любители финской ходьбы отправились по запланированному маршруту от елки на Соборной площади и в сторону парка Победы.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Фестиваль финской ходьбы проводится в Белгороде ежегодно на протяжении нескольких лет. Он традиционно собирает любителей этого спорта в первых числах января. Его основная цель - приобщить как можно больше людей к активному отдыху и здоровому образу жизни. На сегодняшний день финской ходьбой в области занимается более 3 тысяч человек.