2019-01-03T12:05:16+03:00
Общество

Традиционный фестиваль финской ходьбы прошел в Белгороде

Любители активного образа жизни встретили новый год на «Рождественской тропе»
Сергей Мищенко
Поделиться:
Фестиваль финской ходьбыФестиваль финской ходьбыФото: пресс-служба администрации Белгорода.
Изменить размер текста:

В этом году участие в фестивале приняли около 30 человек и в основном это женщины. После небольшой разминки любители финской ходьбы отправились по запланированному маршруту от елки на Соборной площади и в сторону парка Победы.

Фестиваль финской ходьбы Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Фестиваль финской ходьбыФото: пресс-служба администрации Белгорода.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Фестиваль финской ходьбы проводится в Белгороде ежегодно на протяжении нескольких лет. Он традиционно собирает любителей этого спорта в первых числах января. Его основная цель - приобщить как можно больше людей к активному отдыху и здоровому образу жизни. На сегодняшний день финской ходьбой в области занимается более 3 тысяч человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24