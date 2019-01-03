Традиционный фестиваль финской ходьбы прошел в Белгороде
В этом году участие в фестивале приняли около 30 человек и в основном это женщины. После небольшой разминки любители финской ходьбы отправились по запланированному маршруту от елки на Соборной площади и в сторону парка Победы.
Фестиваль финской ходьбыФото: пресс-служба администрации Белгорода.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
Фестиваль финской ходьбы проводится в Белгороде ежегодно на протяжении нескольких лет. Он традиционно собирает любителей этого спорта в первых числах января. Его основная цель - приобщить как можно больше людей к активному отдыху и здоровому образу жизни. На сегодняшний день финской ходьбой в области занимается более 3 тысяч человек.