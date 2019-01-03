На трассе М-4 столкнулся автобус с 54 пассажирами, которые ехали в Белгород

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:09:46+03:00

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На трассе М-4 Дон на 212 километре в Тульской области произошло столкновение пассажирского автобуса, в котором ехали 54 пассажира, и грузовика. При столкновении автобус «Москва-Белгород» получил сильные повреждения.

В дорожно-транспортном происшествии пострадало семь человек. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Шесть из них госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение.

На сайте регионального управления МЧС сообщается, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней тяжести. Детей среди пострадавших не было.