В Белгороде ожидается мокрый снег, туман и гололед

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:21:04+03:00

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В Белгороде 3 января ожидают ухудшение погодных условий. Вновь пройдет снег. Местами по области синоптики прогнозируют туман, а на дорогах гололедицу. Ночью 3 января снег будет умеренным, до 4 миллиметров, днем пройдет небольшой, до 1 миллиметра.

В регионе, по сообщениям пресс-службы МЧС по Белгородской области, ждут юго-восточный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза, до 2 градусов тепла.